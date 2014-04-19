В Севастополе байкеры Путина выжигают огнем украинские флаги: опубликованы фото

В Севастополе по инициативе байкерского клуба "Ночные волки" начали смывать, стирать и выжигать украинские флаги — государственный и ВМСУ.

Как сообщили участники акции, работа началась по согласованию с командованием Черноморского флота, пишет Украинская правда.

Для этого севастопольцы используют растворители, ветошь, алмазные фрезы. Пройти к месту работ можно только через территорию минно-торпедной части.

"Идет тяжелая нудная работа, очищаем, камень очень плотный, краска сильно впиталась к тому же там ее не один слой, работы не на один день, нужно чтобы и следов этой нечисти не осталось. Так что желающие могут помогать", - рассказал один из защитников Графской пристани Константин Заруднев.

Как известно, участники байкерского клуба "Ночные волки", которым руководит Александр Залдостанов по прозвищу "Хирург", активно противодействовали акциям в поддержку Евромайдана в Крыму.

"Хирург" является давним другом президента России Владимира Путина.

Россия аннексировала Крым по результатам незаконного референдума. Аннексию полуострова не признает официальный Киев и большинство стран в мире.

Напомним, в январе байкерский клуб "Ночные волки" установил дежурство у здания Севастопольской горадминистрации, охраняя его от возможного штурма участниками Евромайдана.

фото: Новигатор