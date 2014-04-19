В СБУ говорят, что не нарушают Женевские договоренности, и пообещали снизить напряжение в Славянске

Украинские силовики не нарушают договоренностей, которые были достигнуты во время четырехсторонних переговоров в Женеве.

Об этом рассказал глава Антитеррористического центра СБУ Василий Крутов, который руководит операцией против боевиков на Востоке Украины, предает 5 канал.

По его словам, сейчас действия силовиков против сепаратистов в замедленной фазе.

"С ограничением формата антитеррористической операции под международное соглашение, получив от этого позитив, мы считаем возможным удержать ситуацию на сегодняшнем уровне и расширять плацдарм для свертывания сепаратистских действий. Если, конечно, эскалация со стороны сепаратистских сил будет усиливаться и будет продолжаться, то, конечно, будем уже вынужденно выстраивать и направлять силы и средства на преодоление этих угроз", - сказал Крутов.

Он также добавил, что наиболее беспокойным на сегодня является город Славянск. По словам Крутова, "там будет проведена работа по снижению уровня напряжения".

Напомним, что согласно договоренности женевских переговоров сепаратисты должны сложить оружие.