"Правый сектор" сдал в СБУ 21 ящик коктейлей Молотова: выполняет Женевские соглашения

В СБУ привели пример выполнения Украиной Женевских соглашений.
Житомирская организация "Правого сектора" сдала в СБУ 21 ящик с коктейлями Молотова и две бочки с зажигательной смесью.
Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.
"Во исполнение положений Женевских соглашений в части добровольного разоружения, а также в результате комплекса принятых правоохранителями профилактических мероприятий отделение "Правого сектора" в Житомирской области согласилось добровольно сдать областному управлению Службы безопасности Украины 21 ящик с бутылками (т.н. "коктейли Молотова") и две 50-литровые бочки с уже готовой зажигательной смесью", - говорится в сообщении.
"Коктейли" были переданы в субботу, 19 апреля, в присутствии представителей общественности, активистов организации и руководства регионального Управления СБУ.
"Такой шаг является следствием взаимного понимания необходимости деэскалации напряженности в обществе, важности соблюдения положений Женевских соглашений и совместной с правоохранительными и специальными органами региона скоординированной позиции по защите национальной государственности и территориальной целостности Украины в условиях внешней угрозы", - добавили в СБУ.