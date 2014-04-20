"Правый сектор" сдал в СБУ 21 ящик коктейлей Молотова: выполняет Женевские соглашения

Житомирская организация "Правого сектора" сдала в СБУ 21 ящик с коктейлями Молотова и две бочки с зажигательной смесью.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

"Во исполнение положений Женевских соглашений в части добровольного разоружения, а также в результате комплекса принятых правоохранителями профилактических мероприятий отделение "Правого сектора" в Житомирской области согласилось добровольно сдать областному управлению Службы безопасности Украины 21 ящик с бутылками (т.н. "коктейли Молотова") и две 50-литровые бочки с уже готовой зажигательной смесью", - говорится в сообщении.

"Коктейли" были переданы в субботу, 19 апреля, в присутствии представителей общественности, активистов организации и руководства регионального Управления СБУ.

"Такой шаг является следствием взаимного понимания необходимости деэскалации напряженности в обществе, важности соблюдения положений Женевских соглашений и совместной с правоохранительными и специальными органами региона скоординированной позиции по защите национальной государственности и территориальной целостности Украины в условиях внешней угрозы", - добавили в СБУ.

Мнения экспертов о Женевских соглашениях читайте здесь.