Эксперт рассказал о хаосе и анархии в захваченном экстремистами Славянске

Захваченный и контролируемый российскими военными без опознавательных знаков ("зелеными человечками") и экстремистами Славянск поражен хаосом и анархией, местное население недовольно.

Об этом в своем Facebook сообщил координатор "Информационного сопротивления", военный эксперт Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", контролируемый экстремистами город Славянск окончательно погрузился в пучину хаоса и анархии. Экстремисты на блок-постах отбирают у местных личный автотранспорт "для нужд Донецкой Республики", у населения заканчиваются наличные деньги, начались вооруженные "криминальные разборки", - написал он.

"В городе наряду с проводившими ранее захваты зданий "зелеными человечками" (российскими военнослужащими) появились группы вооруженных лиц в одинаковой черной униформе. На данный момент мы не идентифицировали принадлежность лиц, входящих в эти отряды. Но отмечаем, что они не координируются находящимися в городе представителями ГРУ ГШ ВС РФ", - также сообщил Тымчук.

По его информации, "недовольство населения в Славянске по поводу деятельности "зеленых человечков" (их штаб находится в здании местного подразделения СБУ), групп экстремистов и отдельных криминальных элементов постепенно достигает критической точки".

"В преддверии православного праздника Пасхи особенно цинично выглядит активность местного священнослужителя, отца В. (храм в районе Соляных - Славкурорт, г.Славянск), играющего ключевую роль в обеспечении российских военнослужащих в городе. Являясь руководителем одной из местных структур пророссийских сил, отец В. решает вопросы размещения и питания "зеленых человечков", одновременно являясь местным "пропагандистом" экстремистов, проводящим "работу" с местным населением", - также рассказал эксперт.

"Как нам удалось установить, отец В. ведет "информационно-психологическую работу" с прихожанами как минимум с 2004 г. В своих проповедях он отмечает, что государства Украина не существовало и существовать никогда не будет, что жители Украины не славянского происхождения. Имеет очень сильное влияние на прихожан и пользуется авторитетом у местного населения. Имеет в регионе подчиненные ему приходы – один из них в Красном Лимане", - добавил Тымчук.

Напомним, в связи с захватом админзданий в Славянске, а также в ряде других городов Восточной Украины, в регионе проводится антитеррористическая операция.