У Путина заявили, что он лично решил аннексировать Крым

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что присоединение Крыма к России было личным решением главы РФ.

Об этом он рассказал в эфире российского телеканала ТВЦ, передает ИТАР-ТАСС.

"Это было личное решение главы государства. Только он мог, должен был и принял это решение", - сказал Песков.

При этом Песков напомнил, что президент уже говорил на прямой линии - решение по Крыму окончательное, и он принимал его только после "как получили свое подтверждение цифры референдума".

Отвечая на вопрос, когда именно ему стало известно о намерении президента просить Совет Федерации дать право на использование войск на Украине, Песков заметил, что большинство его коллег "не знали (заранее - ред.) о том, что это будет происходить".

"Мы узнали об этом буквально за несколько часов. И мы выполняли свои обязанности. Нам нужно было сделать так, чтобы это стало достоянием общественности. Над чем мы и работали", - добавил пресс-секретарь.

Он также отметил, что подобные вопросы обсуждаются на регулярных заседаниях Совбеза РФ. "Но с учетом мнения постоянных членов (Совбеза - ред.) решение все равно принимает единолично президент", - заключил пресс-секретарь.

По его мнению, решение Путина по Крыму уже вошло в историю, убежден Песков.

В то же время, он подчеркнул, что ответственность за то, что жители Крыма проголосовали за вхождение в состав России, лежит на властях Украины, считает пресс-секретарь президента.

"Россия не учила и не заставляла жителей Крыма в своем труднообъяснимом большинстве голосовать за воссоединение с Россией",- напомнил он.

"Что-то произошло в Украине, что сподвигло людей на изъявление своей воли",- заявил он.

Как сообщал "Главред", 18 марта в Москве был подписан так называемый "договор" о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Основой отделения полуострова от Украины стали результаты неконституционного референдума, во время которого якобы большинство крымчан поддержали вхождение Крыма в состав России.

В то же время, Министерство иностранных дел Украины заявило решительный и категорический протест против признания РФ самопровозглашенной Республики Крым как субъекта международного права. МИД Украины подчеркивает, что подписание соглашения о присоединении Крыма к РФ не имеет ничего общего с демократией.

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