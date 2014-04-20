В Харькове арестован один из координаторов сепаратистов

В Харькове был арестован один из координаторов сепаратистов - Константин Долгов.

Об этом заявили в движении "Боротьба", передает "Status quo".

Сообщается, что Долгова задержали накануне днем в центре Харькова.

Поздно вечером началось заседание Киевского райсуда по избранию Долгову меры пресечения. По данным издания, суд назначил Долгову содержание под стражей сроком на два месяца, которые он должен провести в СИЗО.

По информации других СМИ, за него можно внести залог в размере 600 тыс. гривен.

Также есть сведения, что Долгова обвиняют по ч.2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины (умышленный поджог).

Местные СМИ подчеркивают, что Долгов - один из главных идеологов протестов в Харькове. Они передают, что он имеет постоянную связь с лидерами протестующих Донецке и Луганске. Кроме того, часто летает в Москву.

Кроме вышесказанного обратим внимание, что сейчас Харьков, как и ряд других восточных областей Украины, охватили сепаратистские протесты. Украинская власть, в свою очередь, решила бороться с экстремистами, объявив антитеррористическую операцию.

Фото: Страница Константина Долгова в Facebook