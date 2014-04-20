В МВД придумали еще один способ противостояния агрессии России

В МВД придумали еще один способ противостояния действиям России: правоохранителей обратились к бывшим работникам "Беркута", призвав их примириться и объединиться с Самообороной перед лицом внешней агрессии.

Об этом говорится в официальном заявлении МВД.

"Вы всегда были элитой сил правопорядка. Вы не жалели своих сил и жизни для защиты людей. Теперь Мать-Украина нуждается в Вашей помощи и участии как никогда. Пусть вчера "Беркут" и Самооборона были по разные стороны баррикад. Теперь, перед лицом внешней агрессии, все граждане должны помнить, что они являются детьми единой украинской земли, забыть все взаимные обиды, утолить все личные амбиции", - говорится в заявлении.

В милиции отмечают, что сценарий дискредитации национальной государственности был сорван, и украинцы доказали, что в состоянии сами навести порядок в собственном культурному доме.

В ведомстве добавили, что в Украине началось легитимное государственное обновление.

"Однако такое развитие событий не устраивает украинофобов", - уверены в милиции.

"Нас пытаются выставить дикими невеждами. Между востоком и западом стремятся вбить клин вражды. Спекулируют на вопросах языка и вероисповедания. Передергивает факты исторического развития. Давят экономическими рычагами. Оказывают попытку срыва политической перезагрузки. Никакими средствами не брезгуют", - говорят в МВД.

Поэтому в ведомстве призвали всех граждан Украины, которым не безразлична судьба государства, примириться и объединиться.

"Прежде всего сплочением общества, прекращением распрей и взаимного неуважения", - отметили в ведомстве.

Напомним, ранее глава МВД Украины Арсен Аваков принял решение о ряде структурных новаций в министерстве, отвечающих сегодняшним вызовам времени, в частности, для борьбы с сепаратистами он решил создать новое спецподразделение МВД.

Добавим, что сейчас восток Украины охватили сепаратистские протесты. Между тем, Украина, ЕС и США считают, что теперь РФ пытается повторить так называемый "крымский сценарий" на востоке Украины.

Украинские власти, в свою очередь, пытаются навести порядок в регионах, объявив против боевиков антитеррористическую операцию.