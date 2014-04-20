Луганские сепаратисты активизируются после Пасхи: назначены акции

В 10:00 понедельника, 21 апреля, сепаратисты планируют провести акции во всех населенных пунктах Луганской области.

Об этом сообщает ТСН.

Экстремисты заявили, что будут выбирать предводителей и заявили о трех вопросах, которые вынесут на свой "референдум", запланированный ими на 11 мая.

Обратим внимание, что во время "референдума" сепаратисты хотят вынести на голосование три вопроса: оставаться ли Луганской области в составе унитарной Украины; стать субъектом федерации в составе федеративной Украины или же стать субъектом федерации в составе России.

Призывы выходить на акции в понедельник распространили в сети на сепаратистских сайтах. В случае каких-либо действий со стороны украинских властей они угрожают просить помощи у России.

Напомним, ранее Луганский областной совет обратился к Верховной Раде и Кабмину с требованием провести референдум о госустройстве Украины и о государственном статусе русского языка. Также депутаты потребовали отменить антитеррористическую операцию.

До этого и.о президента Украины Александр Турчинов заявил, что в Украине может состоятся референдум насчет того, останется ли Украина унитарной. Его инициативу поддержал Европарламент.

Кроме вышесказанного добавим, Украина, ЕС и США считают, что теперь РФ пытается повторить так называемый "крымский сценарий" на востоке Украины, который охватили сепаратистские протесты. Официальный Киев, в свою очередь, пытаются навести порядок в регионах, объявив против боевиков антитеррористическую операцию.