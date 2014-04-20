"Правый сектор" категорически опроверг свое участие в перестрелке под Славянском

Активисты "Правого сектора" не причастны к ночной перестрелке под Славянском.

Об этом говорится в сообщении организации, размещенной на странице в Facebook.

В заявлении партии попытки связать "Правый сектор" с ночными событиями в Славянске являются попыткой вызвать страх жителей Восточной Украины перед активистами организации.

"Партия "Правый сектор" осуждает любые попытки осквернить светлый Праздник Пасхи. ПС действует исключительно в правовом поле и все активисты, которые хотели защищать целостность Украины, сейчас подчинены силовым органам государства", - говорится в заявлении.

В партии также отметили, что столкнулись с "невиданной информационной атакой, подкрепленной фальсификациями, происками и манипуляцией фактов российскими СМИ, подконтрольными Кремлю".

В "Правом секторе" также уверены, что спецслужбы России пытаются скомпрометировать ПС в глазах граждан Украины и всего мира, "выпуская клеветнические материалы по лучшим рецептам геббельсовской пропаганды".

"Правый сектор" не имеет никакого отношения к проведению этой операции в Славянске", - отмечают в партии.

Как сообщал "Главред", ночью на блокпосту возле Славянска произошла перестрелка, в результате которой, по данным МВД Украины, погибли три человека.

Российский МИД обвинил в этом бойцов "Правого сектора" и руководство Украины, которое якобы нарушило женевские договоренности о перемирии.

В свою очередь, в СНБО назвали такие заявления намерением развернуть тезис о "гражданской войне" в Украине и осуществить очередную волну информподготовки к обоснованию вторжения.

В СБУ также опровергли участие украинских организаций в этой перестрелке и назвали ее "циничной провокацией".