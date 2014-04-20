Сепаратисты Славянска попросили Путина ввести войска на Донбасс

"Мэр" Славянска, захваченного сепаратистами и российскими диверсантами, обратился к России с просьбой о введении войск на территорию региона.

Об этом со ссылкой на заявление "народного мэра" Вячеслава Пономарева сообщает РИА Новости.

По его словам, российская армия на Донбассе нужна "для защиты от Национальной гвардии и "Правого сектора".

"Убивают наших братьев … Они не разговаривают с нами, а просто убивают", - заявил Пономарев после ночной перестрелки на окраине Славянска.

Также лидер сепаратистов рассказал российским журналистам, что "сегодня город живет в состоянии осады со стороны "Правого сектора".

Защитить город, по его мнению, может только Россия и поэтому он решил обратиться к президенту Владимиру Путину с просьбой ввести войска на территорию Донецкой и Луганской областей.

Как сообщал "Главред", в ночь на 20 апреля под Славянском произошла перестрелка, в результате которой, по данным МВД, погибли три человека.

МИД России уже возложил ответственность за произошедшее на "Правый сектор" и власти Украины.

В свою очередь, СБУ назвала перестрелку циничной провокацией, организованной для оправдания российского вторжения в Украину.

Также опровергли свою причастность к ночной стрельбе и в "Правом секторе" - активисты назвали обвинения попыткой "запугать жителей Восточной Украины".

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