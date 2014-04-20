В Одессу из Крыма прибыл "Кировоград" - 13-й боевой корабль ВМС Украины

Из Крыма в Одессу прибыл средний десантный корабль "Кировоград".
В Одессу из оккупированного Крыма прибыл средний десантный корабль "Кировоград".
Об этом сообщает УНИАН.
Весь путь из Крыма в Одессу корабль проделал своим ходом – без привлечения буксиров.
Переходом "Кировограда" руководил командир большого десантного корабля "Константин Ольшанский", капитан 2 ранга Дмитрий Коваленко, который в свое время несколько лет командовал "Кировоградом".
Напомним, в марте, во время захвата российской армией Крыма, судно было заблокировано на озере Донузлав.
Также сейчас украинские военные ведут переговоры о возвращении корабля "Тернополь".
Всего же россияне вернули Украине 13 судов, из которых – три боевых корабля: средний десантный корабль "Кировоград", противолодочный корвет "Винница" и ракетный катер "Прилуки".