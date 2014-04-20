В Одессу из Крыма прибыл "Кировоград" - 13-й боевой корабль ВМС Украины

В Одессу из оккупированного Крыма прибыл средний десантный корабль "Кировоград".

Об этом сообщает УНИАН.

Весь путь из Крыма в Одессу корабль проделал своим ходом – без привлечения буксиров.

Переходом "Кировограда" руководил командир большого десантного корабля "Константин Ольшанский", капитан 2 ранга Дмитрий Коваленко, который в свое время несколько лет командовал "Кировоградом".

Напомним, в марте, во время захвата российской армией Крыма, судно было заблокировано на озере Донузлав.

Также сейчас украинские военные ведут переговоры о возвращении корабля "Тернополь".

Всего же россияне вернули Украине 13 судов, из которых – три боевых корабля: средний десантный корабль "Кировоград", противолодочный корвет "Винница" и ракетный катер "Прилуки".