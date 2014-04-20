На трассе из Славянска в Харьков десантники устроили блокпост: опубликованы фото

Возможную атаку боевиков-сепаратистов из Славянска на Харьковщине готовы отбивать десантники.
Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, передает "Главное".
Военные организовали блокпост и установили круглосуточное дежурство.
Главной задачей десантников является оказание помощи другим силовым структурам в поддержании правопорядка на оборудованном блокпосту.
Также, в случае необходимости – отражение атаки вооруженных людей со стороны Донецкой области.
По словам командиров, сам блокпост находится недалеко от Славянска, а потому не исключается возможность попытки проникновения в Харьковскую область агрессивно настроенных людей.
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