На трассе из Славянска в Харьков десантники устроили блокпост: опубликованы фото

Украинские десантники на границе Харьковской и Донецкой областей приготовились к возможной атаке сепаратистов из Славянска.

Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны, передает "Главное".

Военные организовали блокпост и установили круглосуточное дежурство.

Главной задачей десантников является оказание помощи другим силовым структурам в поддержании правопорядка на оборудованном блокпосту.

Также, в случае необходимости – отражение атаки вооруженных людей со стороны Донецкой области.

По словам командиров, сам блокпост находится недалеко от Славянска, а потому не исключается возможность попытки проникновения в Харьковскую область агрессивно настроенных людей.

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