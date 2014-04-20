Глава МИД Польши рассказал, каким путем Россия хочет ослабить Украину

Говоря о федеративном устройстве Украины, Россия подразумевает "боснийский" сценарий, который предполагает ослабление нашей страны, а не такое государственное устройство, как, например, в США.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью The Washington Post, которое цитирует "Украинская правда".

"Россия хочет влиять на отдельные части страны, затем парализует ее целостность", - считает дипломат.

Он также заявил, что речь идет о дестабилизации ситуации в стране, внесении изменений в календарь выборов и осложнении проведения экономических реформ.

Сикорский отметил, что РФ намерена помешать Украине стать успешной страной, которая имела бы тесные связи с Евросоюзом.

Напомним, ранее российская сторона неоднократно выражала мнение, что Украина должна стать федерацией, фактически вмешиваясь при этом в дела нашего государства.

Кроме того, на востоке Украины продолжаются провокации сепаратистов с участием российских военных без опознавательных знаков.