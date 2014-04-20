Российский телеканал заранее подготовил ролик о стрельбе под Славянском

Российский телеканал Lifenews, который сообщает о событиях на Востоке Украины в благоприятном для сепаратистов ключе, подготовил ролик о стрельбе под Славянском еще до начала перестрелки.

Об этом сообщает "Украинская правда".

Так, на официальном канале в Youtube новостной сюжет о событиях в Славянске был загружен 19 апреля.

Напомним, что перестрелка на блокпосту при въезде в город произошла в ночь на 20 апреля.

В самом видеосюжете корреспондент телеканала по телефону рассказал, что перестрелка в Славянске произошла "около часа – полвторого ночи".

При этом видео с "трофеями" из "Правого сектора" загружено 19 числа. Стоит также отметить, что материал, показанный в ролике, снят в светлое время суток – без искусственного освещения.

На сайте Lifenews новость с соответствующим видеосюжетом была размещена утром 20 апреля – в 8:53.

Больше о событиях на Востоке Украины смотрите в спецтеме "Главреда".