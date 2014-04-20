Турчинов готов назначить губернаторами в Донецке и Луганске тех, кого предложат жители Донбасса

Турчинов заверил, что готов назначать губернаторами тех, кого выберут сами жители Донбасса.
Губернаторами на Донбассе – в Луганске и Донецке – могут стать люди, избранные местными жителями.
Об этом заявил и.о. президента Украины Александр Турчинов в эфире телеканала "Украина", передает УНИАН.
По его словам, реформирование местного самоуправления невозможно без внесения изменений в Конституцию Украины.
"Изменения в Конституцию требуют, как минимум, голосования на двух сессиях", - добавил он.
Турчинов также заверил, что такие изменения могут быть приняты до октября 2014 года.
При этом он добавил, что уже сегодня готов поддержать "назначение губернаторов, пока не вступили в силу изменения к Конституции, которых предложат сами жители Донецкой и Луганской областей".
Напомним, по действующему законодательству, главы областных государственных администраций назначаются на должность и снимаются с нее в соответствии с указами главы государства.