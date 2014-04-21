Путин поддержал назначение предателя Березовского замкомандующего ЧФ России

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении на должность заместителя командующего Черноморским флотом экс-командующего ВМС Украины конт-адмирала Дениса Березовского.

Об этом сообщает ИТАР-ТАСС.

"Согласно документу, заместителем командующего ЧФ стал контр-адмирал Денис Березовский", - сообщили в пресс-службе Кремля.

Обратим внимание, что ранее назначение Березовского на должность заместителя командующего Черноморским флотом произвел министр обороны России Сергей Шойгу во время рабочей поездки в Крым.

Напомним, 2 марта Киев отстранил от обязанностей командующего ВМС Украины Дениса Березовского, а украинская прокуратура возбудила против него уголовное дело по статье 111 Уголовного кодекса - "Государственная измена".

Добавим, что 2 марта он присягнул на верность крымскому народу. Березовскому грозит наказание сроком от десяти до пятнадцати лет.