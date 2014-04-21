В Славянске похитили троих иностранных журналистов - СМИ

Террористы ранее похитили двоих журналистов.
В Славянске Донецкой области сепаратисты похитили двух итальянских журналистов - Поля Гого и Коссимо Аттанасио, а также белорусского журналиста газеты "Новы час" Дмитрия Галко.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист Денис Казанский.
По его данным, журналисты вели съемку в городе, у них отобрали документы, деньги и фототехнику.
Напомним, накануне сепаратисты похитили и до сих пор удерживают журналистку, активистку, "женской сотни Майдана" Ирму Крат.
Кроме того террористы удерживают похищенного ранее журналиста Сергея Лефтера.
Напомним, ранее самозваный "народный мэр" Славянска Вячеслав Пономарев сообщил, что в связи с перестрелкой, которая произошла в центре города в воскресенье, 20 апреля, в Славянске вводится комендантский час.
Позже в МВД Украины назвали Славянск самым опасным городом в Украине из-за присутствия в нем иностранных диверсантов и незаконных вооруженных формирований, а также в связи с неконтролируемым оборотом в городе огнестрельного оружия.