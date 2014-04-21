Журналисты раскрыли подробности побега Януковича: опубликовано видео

21 апреля 2014, 12:53

Журналисты расследовали побег Януковича.

Виктор Янукович в России

Журналистам удалось восстановить побег экс-президента Украины Виктора Януковича.

Они узнали эксклюзивные подробности последних трех дней Януковича, проведенных в Харькове, Донецке и Крыму перед его бегством в Россию, узнали, где он ночевал и как смог скрыться от украинских правоохранителей.

Об этом сообщает ТСН.

Воздушные суда Януковича, на которых он убегал из Киева, перелетели в Москву. Это журналистам подтвердили в аэропорту "Внуково", где теперь и стоят два вертолета и самолет экс-президента.

Более того,  этому транспорту украинские чиновники позволили вылететь из аэропорта в Донецке уже в середине марта. Вероятно, что за экс-гарантом никакой погони и не было, отмечают журналисты.

По их данным, в конце февраля, когда в Киеве были расстреляны десятки активистов Майдана, Янукович с 21 охранником на двух вертолетах направился в Харьков, вроде бы на съезд Партии регионов.

В аэропорт Харькова он прибыл ночью 22 февраля и отбыл в президентскую резиденцию - секретный объект, расположенный в лесопарковой зоне.

Обслуживающий персонал дачи предупредили за два часа до приезда важного гостя, а также заставили покинуть дачу. После обеда Янукович с кортежем отправился из резиденции в аэропорт.

Уже через час (22 февраля в 16:00) экс-гарант с охраной приземлился в Донецке. Целью поездки было добраться до реактивного самолета "Фалькон" и убежать в Москву.

Вдруг первая пощечина - запрещение вылета самолета из-за отсутствия надлежащих документов. Однако тогда его не задержали.

Как рассказали очевидцы, перепуганный Янукович дождался машины и поехал прятаться за муры Рената Ахметова в донецкий ботсад.

После этого, из резиденции донецкого бизнесмена, Янукович поехал Мариупольской трассой. Это был самый загадочный отрезок его маршрута, потому что конечным пунктом назначения было чистое поле, сообщают журналисты.

Очевидцы рассказывают, что туда же съехались десятки дорогих автомобилей, прилетели два до сих пор неопознанные вертолеты.

Говорят, что Янукович с двумя сыновьями поднялся в небо и спустя несколько часов они вернулись. Именно с этого времени Янукович принимает решение убегать в Россию через Крым, а также и прощается со старшим сыном Александром, который отправляется в Луганск.

Местные жители утверждают, что он до сих пор там находится.

В то же время, младший сын едет с отцом в Ялту. Далее маршрутом руководил начальник охраны Кобзарь, координируя план действий с Россией. Бывший офицер УГО сообщил, что Януковичу разрешили покинуть Украину: "Или не знали, что с ним делать... Звучала сумма в 2,5 млрд чего-то там... разговоры ходили, но я не видел этих денег".

23 февраля Янукович заехал в СБУ в Ялте, где госохранники написали заявления на увольнение. 15 охранников осталось с ним. Они поселились в российском пансионате рядом с известным рестораном"Тифлис", который местные жители называют президентским.

Вечером 23 февраля Аваков и Наливайченко охотятся за Януковичем. А Януковича вывозят в Россию по дороге из Ялты.

Его кортеж из трех авто спокойно могли перехватить, но не сделали этого, уверен начальник УГО Кулик, потому что не имели законных оснований задерживать еще действующего по закону президента.

В 23:30 в Казачьей бухте Януковича встретили морпехи 810-й отдельной бригады морской пехоты ЧФ. Его сажают на десантный катер и уже через сутки он добрался до берегов Новороссийска. Примечательно, что вертолеты и самолет, на котором Янукович пытался вылететь из Украины, исчезли.

Напомним, 18 апреля стало известно, что против беглого экс-президента Виктора Януковича было открыто уголовное производство за злоупотребление властью, которое стало шестым по счету.

Между тем, власти России не спешат выдавать экс-президента Украине, заявляя, что он легитимный.

Глава РФ Владимир Путин считает, что украинские власти не имеют общенационального мандата на управление страной и они нелегитимны.

По его словам, президентские выборы, назначенные на 25 мая, также будут нелегитимными, поскольку в стране якобы есть "действующий президент".

Видео: ТСН

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Россия Украина Янукович побег
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