На Луганщине боевики разогнали митинг за единство Украины, есть пострадавшие

Сегодня, 21 апреля, пророссийские боевики разогнали митинг в поддержку единства Украины в городе Рубежное Луганской области. Сообщается, что против демонстрантов злоумышленники использовали биты, есть много пострадавших.

Об этом сообщает 5 канал.

Акция длилась меньше часа, уточняет Георгий Медяник - один из участников митинга.

По его словам, для разгона акции стянули большое количество промосковских боевиков, у некоторых были закрыты лица.

"Боевики с криками "фашисты" и "предатели" приблизились к участникам патриотической акции, и, в конечном итоге, напали, применяя бить и палки. Небольшие силы милиции не смогли уладить ситуацию, поэтому проукраинских активистов разогнали - люди убегали дворами, их догоняли и били. В настоящий момент в центре города опасно, так как непонятно, кто контролирует ситуацию", - объясняет активист.

Ранее стало известно, что сегодня, 21 апреля, возле захваченного здания СБУ в Луганске сепаратисты намеревались представить так называемую "новую власть". На данный момент около админздания находится около 500 человек.