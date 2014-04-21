Новый скандал: вооруженные люди "от Татьяны Чорновол" обыскивают офисы

После того как журналистка Татьяна Чорновол была назначена правительственным уполномоченным по антикоррупционной политике, в Украине начали происходить загадочные вещи.

Люди в масках и с оружием заходят в разные учреждения, обыскивают и говорят пароль: "Мы от Татьяны Чорновол", сообщает ТСН.Тиждень.

Такие обыски провели на базе отдыха Украинского общества глухих в Пуще-Водице под Киевом. Там, в гараже, нашли бронежилет и коробку горчицы. Директору базы Тамаре Бражник инкриминируют проживание здесь отряда бойцов "Беркута", расстреливавших Майдан.

В центре Киева 18 марта люди в масках разгромили офис Госкомиссии строительства и архитектуры. "К нам поступило сообщение, что существует риск, могут уничтожать документы. Мы сюда приехали в составе четырнадцати человек - тех активистов, которые работают в составе Антикоррупционного бюро", - пояснил один из активистов Ярослав Гончар.

Журналисты ТСН отмечают, что госоргана с названием "Антикоррупционное бюро" в Украине не существует. Есть только несколько независимых друг от друга общественных организаций. На сайте Кабмина среди полномочий главного борца с коррупцией значится "представление о выявленных фактах" и "привлечение общественности к противодействию коррупции".

Еще до назначения Чорновол уполномоченным по борьбе с коррупцией нардепы прогнозировали, что ее ведомство будет бороться с рейдерами: "Антикоррупционное бюро во главе с журналисткой Татьяной Чорновил намерено вернуть бизнесменам собственность, которая была рейдерски захвачена, начиная с 2010 года".

Однако Евгений Червоненко, у которого Чорновол отобрала вертолет, себя рейдером не считает. Он заявляет, что бесплатно предоставлял вертолет медикам для скорого спасения больных, но стал жертвой антикоррупционеров. В то же время Чорновил остается непреклонной, поскольку ищет вертолеты, на которых бежали из Киева соратники Януковича.

"Этот вертолет будет арестован в рамках уголовного дела о массовом убийстве. Потому что на этом вертолете 21 числа в два часа покидали Киев такие лица, как генпрокурор Пшонка и сын Януковича", - заявила Чорновол.

Ранее "Главред" сообщал, что Чорновол и Евгений Червоненко устроили скандал в прямом эфире. Борец с коррупцией обвинила бизнесмена в том, что он помог экс-президенту Виктору Януковичу сбежать из Украины.

Видео: tsn.ua