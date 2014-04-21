В России снова говорят о гражданской войне в Украине

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что в действиях боевиков в Донецкой области Украины "просматривается желание" спровоцировать гражданскую войну. В то же время он заявил, что официальный Киев затягивает конституционную реформу.

Об этом Лавров сказал на пресс-конференции в Москве по итогам переговоров с главой МИД Мозамбика, сообщает УНИАН.

"То, что на юго-востоке (Украины - ред.) происходит взрыв народного возмущения доказывать не надо. Любой не предвзятый наблюдатель, видя репортажи с места событий, может прийти к такому выводу", - сказал Лавров.

По его словам, люди не понимают, почему власти Украины не в состоянии положить конец засилью экстремистом, а также ждали до Женевской встречи, чтобы высказаться о конституционной реформе.

"Почему и сейчас они эту реформу все-таки затягивают, несмотря на громогласные объявления о том, что начнут ее в самое ближайшее время", - сказал Лавров.

Он заявил, что в действиях боевиков в Донецкой области "просматривается желание" спровоцировать гражданскую войну.

Между тем, Лавров прокомментировал заявления Киева и стран Запада о том, что наличие на востоке Украины российского оружия свидетельствует о вмешательстве РФ. По его мнению, такие высказывания не выдерживают критики.

"Этот аргумент, я думаю, просто смехотворен, потому что там другого оружия никогда и не было. Там у всех российское оружие", - заявил он.

"Но вот то, что совсем недавно показали по телевидению, а именно обнаруженное в расположении незаконных вооруженных формирований американское оружие - это нечто новенькое. Подчеркну, именно оружие, которым располагали незаконные вооруженные формирования, а не подразделения украинской армии", - отметил глава МИД РФ.

Обратим внимание, что в России уже говорили о возможной гражданской войне Украине. В частности, 19 апреля пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков, говоря о ситуации на востоке Украины, где продолжаются провокации пророссийских экстремистов, использовал словосочетание "проявления войны".

Кроме вышесказанного добавим, Украина, ЕС и США считают, что теперь РФ пытается повторить так называемый "крымский сценарий" на востоке Украины, который охватили сепаратистские протесты.

Официальный Киев, в свою очередь, пытаются навести порядок в регионах, объявив против боевиков антитеррористическую операцию.