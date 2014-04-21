На Донбассе пугают "наступлением бандеровцев" и готовят новые провокации - эксперт

На востоке Украины экстремисты готовят новые провокации, в результате которых могут быть жертвы.

Об этом в своем Facebook сообщил координатор "Информационного Сопротивления", военный эксперт Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", экстремисты на Донбассе готовятся к совершению новых провокаций, нацеленных на дальнейшую дестабилизацию ситуации в регионе. В частности, в Краматорске экстремисты объявили о "всеобщей мобилизации" местного населения под предлогом якобы готовящегося прибытия в город колонны автобусов с представителями "Правого сектора". В настоящее время по Краматорску курсирует автомобиль с громкоговорителями, через которые горожан призывают мобилизоваться и "дать отпор наступающим бандеровцам", - сообщил он.

Кроме того, по данным эксперта, "в Славянске готовятся к отбытию в Краматорск отряды боевиков для "усиления" местных сепаратистов".

"Не исключаются новые диверсии с жертвами среди местного населения, совершенные сепаратистами с попыткой выдать их за акции "Правого сектора", - добавил Тымчук.

Напомним, ранее он сообщал, что стрельбу в Славянске, в результате которой в ночь на 20 апреля погибли три человека, устроили пророссийские экстремисты, которые хотят создать условия для вторжения российских войск в Украину.

Российская пропаганда и местные сепаратисты обвиняли в стрельбе "Правый сектор".