Вице-президент США прилетел в Украину: Киев ждет интенсивного диалога

В понедельник, 21 апреля, в Украину с визитом прибыл вице-президент США Джозеф Байден.

В аэропорту "Борисполь" его встречали и.о. министра иностранных дел Андрей Дещица и посол США в Украине Джеффри Пайетт, сообщает УНИАН.

В интервью журналистам Дещица сказал, что в Украине ожидают от визита Байдена подтверждения интенсивного диалога между Украиной и США.

"Мы ожидаем, что будет подтверждена в очередной раз интенсивность диалога между Украиной и США и продолжены договоренности, которые были достигнуты во время визита премьер-министра Украины в США", - сказал Дещица.

Напомним, что Байден прибыл в Украину, чтобы обсудить ситуацию на востоке страны, а также для обсуждения внеочередных выборов президента и вопросов стабилизации экономики.