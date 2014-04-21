Украина хочет знать, что Россия сделала по Женевским соглашениям

Глава МИД Андрей Дещица заявил, что в Украине удивлены: представители посольства Российской Федерации не информируют российский МИД о шагах Киева по выполнению Женевских договоренностей.

Об этом сказал журналистам на брифинге, сообщает УНИАН.

"Мы удивлены тем, что министр Лавров не знает, что делается в Украине относительно Женевских соглашений. Мы ежедневно встречаемся в формате четырех сторон с привлечением руководства миссии ОБСЕ, где разрабатываем мероприятия по деэскалации ситуации в восточном регионе Украины", - сказал Дещица.

И.о. министра добавил, что удивлен тем, что присутствующие на встречах представители посольства РФ не информируют российский МИД об этих действиях, и предложил Лаврову сообщить об этих мероприятиях лично.

Министр отметил, что хотел бы узнать, что делает российская сторона для имплементации Женевских договоренностей.

"Я хотел бы узнать, что делает Россия для имплементации этих договоренностей, а не голословные заявления. Если посольство РФ не информирует МИД об этих встречах, то министр Лавров имеет возможность ознакомиться с веб-страницей МИД Украины, где на русском языке изложены все заявления, которые были сделаны Министерством иностранных дел в этом аспекте", - добавил Дещица.

Ранее "Главред" сообщал, что глава МИД России Сергей Лавров заявил, что власти Украины не выполняют Женевские договоренности. "Женевские соглашения не только не выполняются, но и предпринимаются шаги, прежде всего теми, кто захватил власть в Киеве, которые грубо нарушают достигнутые в Женеве договоренности", - сказал Лавров.

Он обвинил украинские власти в том, что они "пальцем о палец не ударили для того, чтобы устранить причины", которые лежат в основе "глубокого" кризиса.