В Харькове под крики "Кто он?" выбрали "народного губернатора"

В Харькове на немногочисленном пророссийском митинге избрали так называемого "народного губернатора". Им стал местный предприниматель, блогер Владимир Варшавский. При этом многие участники акции даже не знали, кто это такой.

Голосование состоялось в конце митинга, когда на площади от примерно 500 пророссийских активистов осталось не больше половины. Организаторы митинга - движения "Юго-Восток" и "Боротьба" - при этом официально сняли вопрос об избрании народного губернатора из-за отсутствия согласованной кандидатуры, пишет "Укринформ".

Варшавский после все же состоявшегося избрания с трибуны заявил, что подождет, пока действующий председатель Харьковской ОГА Игорь Балута сложит свои полномочия.

В свою очередь, митингующие дали ему наказ отправиться в Россию к экс-президенту Виктору Януковичу, чтобы он "завизировал его должность".

После голосования митингующие приняли обращение к мэру Харькова Геннадию Кернесу с требованием поддержки референдума по федерализации, выделения помещения с оргтехникой для деятельности оргкомитета референдума и отмены принятого ранее запрета на митинги в центре Харькова.

В то же время, как сообщает издание "Объектив", нового "народного губернатора" многие собравшиеся не знали

Во время "выборов" из толпы звучали вопросы: "Кто он? Откуда? Что предлагает?"

Кандидатуру Варшавского предложила активная участница митинга. Среди присутствующих ее определили, как представительницу "Боротьбы".

Сейчас, "губернатор" Варшавский собирается набирать команду. В первую очередь, ищут юристов и правозащитников.

Напомним, наиболее серьезные провокации пророссийских сепаратистов сейчас проходят в Донецкой области, также занято здание СБУ в Луганске.