СБУ поймала российского шпиона: вербовал националистов для продажи оружия

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила и пресекла разведывательно-подрывную акцию спецслужб России, направленную в ущерб международному имиджу нашего государства

Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

По данным СБУ, еще в 2012 году полковник российского ФСБ Алексей Чепик завербовал гражданина Украины "О". В январе-феврале 2014-го Чепик поставил завербованному задачу установить контакт с активистами и руководством УНА-УНСО и осуществить под контролем ФСБ контрабандные поставки стрелкового оружия в Россию.

Российские спецслужбы намеревались после ликвидации "покупателей" оружия на международном уровне выдвинуть в адрес Украины обвинения в организации поставок оружия террористическим организациям в России.

Ранее "Главред" сообщал, что 9 апреля СБУ задержала россиянина и трех украинцев, которые пытались передать спецслужбам РФ жесткие диски с серверов одного из управлений СБУ на востоке Украины.

Видео: СБУ