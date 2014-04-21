Луганский самозванец хочет свою армию и чтобы Янукович утвердил его "губернатором"

В понедельник, 21 апреля, в Луганске прошел "народный сход" местных сепаратистов, избравший "народного губернатора" Валерия Болотова, который уже рассказал о планах на ближайшее будущее.

О них сообщает "Комсомольская правда".

- Вы, как и собрание депутатов, нелигитимны в глазах Киева, как вы будете с этим справляться?

- Меня выбирало не собрание депутатов, а представители городов Луганской области, народное вече, которое абсолютно законно. Будут избраны народные представители от каждого города, как контролирующий власть орган. В таком формате и будем работать. На данный момент создан "объединенный штаб Юго-Востока", который и будет координировать работу региона в едином направлении.

- Вы знаете, что очень большая проблема - попасть на Юго-Восток Украины гражданам России? Вы будете ее решать, открывать коридор?

- Разумеется, это нарушение прав множества людей. Мы решим ее.

- Правда ли, что Луганская область формирует новую армию?

- Да, мы решили создать такую структуру. В нее войдут уже имеющиеся силы и будут служить люди из Луганской области. Имеющиеся силовые структуры: суды, милицию, прокуратуру будем переподчинять. Только законным путем.

- У простого народа будут рычаги влияния на вас?

- Еще раз повторюсь, меня будет контролировать орган из представителей всех городов области.

- Что будет со статусом Луганской области? Федерализация? Автономия?

- Не могу сказать, как решит "референдум".

- Вы можете обратиться к Януковичу с просьбой утвердить вас в должности губернатора?

- Если народный совет согласиться с этим предложением.

Ранее "Главред" сообщал, что Янукович из России вновь обратился к украинцам: потребовал отправить армию в казармы, вывести с востока страны отряды Нацгвардии и начать диалог с местным населением.