Медведев поручил обустроить новую границу России с Украиной с учетом Крыма

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил новому главе Росграницы Константину Бусыгину незамедлительно приступить к обустройству госграницы между РФ и Украиной с учетом присоединения Крыма и Севастополя к России.

Об этом сообщила пресс-секретарь главы российского правительства Наталья Тимакова, пишет РИА Новости.

"Первым поручением, которое дал председатель правительства новому руководителю Росграницы Константину Бусыгину, стало поручение немедленно приступить к обустройству гоударственной границы между РФ и Украиной с учетом вхождения Крыма и Севастополя в состав РФ", - сказала Тимакова.

По словам пресс-секретаря, Бусыгин в ближайшее время вылетит в Крым.

Напомним, с начала марта в районе Перекопского перешейка, соединяющего Крым с материковой Украиной, появились блокпосты так называемой самообороны Крыма и казаков, которые досматривают весь въезжающий транспорт.