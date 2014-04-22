МИД о стрельбе в Славянске: Россия обвиняет "Правый сектор", чтобы скрыть свою деятельность

Движение "Правый сектор" не причастно к стрельбе в Славянске.

Такое заявление сделало Министерство иностранных дел Украины, пишет РБК-Украина.

"Вынуждены еще раз официально заявить об отсутствии каких-либо доказательств причастности "Правого сектора" к кровавой стрельбе в Славянске, а потому голословные и безосновательные обвинения российской стороны имеют целью скрыть свою же подрывную деятельность", - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на 20 апреля в Славянске в результате нападения неизвестных на блокпост погибли три человека. МИД России считает, что это было нападение "боевиков "Правого сектора".

В то же время, по данным украинской стороны, стрельбу устроили провокаторы, чтобы создать основания для военного вторжения РФ.