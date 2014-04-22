Россия не собирается отдавать Украине подлодку "Запорожье"

Россия не планирует передавать Военно-Морским Силам Украины подводную лодку "Запорожье".

Об этом сообщает издание "Флот Украины".

По информации газеты, 57 членов экипажа "Запорожье", оставшиеся служить в России, в настоящее время занимаются обслуживанием систем подводной лодки. Мероприятия по подготовке к передаче "Запорожье" в состав национальных ВМС не предвидятся.

Кроме "Запорожья", в севастопольских бухтах также находятся: корабль управления "Славутич", корветы "Тернополь", "Луцк", "Хмельницкий", "Приднепровье", морской тральщик "Чернигов", танкер "Бахмач" , буксир "Кременец", медицинское судно "Сокаль", учебные катера "Новая Каховка", "Смела", "Чигирин".

В Донузлаве - большой десантный корабль "Константин Ольшанский", морской тральщик "Черкассы", базовый тральщик "Геническ", артиллерийские катера "Доброполье" и "Херсон", противодиверсионный катер "Феодосия".

Напомним, что ПЛ "Запорожье" требует замены аккумуляторных батарей и ремонта торпедных аппаратов. Также не работает акустическая система обнаружения шумовых объектов МГ-200, которая необходима для погружения и всплытия подводной лодки. Кроме того, истек срок докового ремонта субмарины.

На сегодня из Крыма в порты Украины выведено 13 кораблей и вспомогательных судов украинских ВМС.

Отметим, 20 апреля, в Одесский порт прибыл средний десантный корабль "Кировоград" Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины, который в марте текущего года был захвачен российскими военными во время оккупации Крыма.

Всего же в течение недели из Крыма было выведено также ракетный катер "Прилуки", танкер "Фастов", судно размагничивания "Балта", корабль управления "Донбасс", танкер "Судак" и килекторне судно "Шостка" ВМС ВС Украины.