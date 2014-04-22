Путин ищет основания для военного вторжения в Украину - западные СМИ

Последние события и заявления свидетельствуют о том, что Россия и ее президент Владимир Путин начали поиск почвы для военного вторжения в Украину.

Об этом пишет американское издание Foreign Policy в статье, которую публикует Инопресса.

"В течение нескольких недель Владимир Путин и его высокопоставленные дипломаты неоднократно заверяли весь мир, что они не собираются вводить войска в Восточную Украину. В понедельник, 21 апреля, министр иностранных дел России Сергей Лавров отрекся от этих обещаний, сделав на данный момент самый прозрачный намек на то, что Москва, возможно, подводит политическую основу под военное вторжение в поддавшееся панике соседнее государство", - пишет дипломатический обозреватель издания Колум Линч.

Он напоминает, что, выступая на пресс-конференции в Москве, Лавров заявил, что Россия готова "пресечь" то, что он назвал "провокациями вооруженных украинских экстремистов, сознательно ведущих линию на развязывание гражданской войны" в русскоговорящих регионах Украины. "Вы, наверное, видите, как все чаще звучат призывы к России спасти от этого беспредела" Юго-Восточную Украину, сказал глава российского МИДа.



Напряженность возрастает на фоне визита в Киев вице-президента США Джо Байдена, попытавшегося продемонстрировать поддержку нашей власти накануне назначенных на 25 мая президентских выборов, отмечает автор статьи.



Последние заявления Лаврова прозвучали через день после того, как трое пророссийских активистов, занимавших позицию на блокпосту возле Славянска, были убиты, по заявлениям Москвы, экстремистами "Правого сектора", отмечает издание. В понедельник Москва начала тщательно собирать аргументы в пользу военных действий. Лавров обвинил правительство в Киеве в "грубом" нарушении условий соглашения, заключенного четыре дня назад в Женеве, пишет обозреватель.



"Все указывает на то, что киевские власти не могут, а может быть, не хотят контролировать экстремистов, которые продолжают "заказывать музыку", - заявил Лавров.



Выступая перед журналистами в понедельник в Киеве, и.о. министра иностранных дел Украины Андрей Дещица, со своей стороны, заявил, что пророссийские активисты - вооруженные и руководимые российскими спецслужбами - несут ответственность за нападение в Славянске. "Он сказал, что у спецслужб Украины есть "информация, свидетельствующая о том, что на следующей неделе Россия совершит акт военной агрессии против Украины", - передает издание.



Кроме того Foreign Policy напоминает, что в понедельник беглый экс-президент Украины Виктор Янукович, нашедший убежище в России, сделал заявление, побуждая украинские войска не подчиняться "преступным приказам" временного руководства в Киеве, и посоветовал украинцам поддержать призыв Путина изменить устройство страны на федеративное. "Он призвал провести региональные референдумы по вопросу о федеративном устройстве до выборов в стране 25 мая", - пишет издание.



"Это единственный способ сохранить целостность Украины", - заявил Янукович. - Если этого не сделать, нашей стране будет угрожать распад (...) Скорее всего, начнется гражданская война".

Напомним, ранее МИД Украины призвал Россию выполнять Женевские договоренности и отмежеваться от пророссийских сепаратистов, которые устраивают провокации на востоке Украины.