Кабмин даст боевикам три дня: сдадутся - подпадут под амнистию

Сепаратистам, орудующим на востоке Украины, будет дано три дня на разоружение и освобождение админзданий, после чего боевики подпадут под амнистию.

Об этом говорится в подготовленном Кабинетом министров законопроекте, сообщает LB.ua.

"Освободить от уголовной ответственности в порядке и на условиях, определенных этим законом, лиц, которые были участниками массовых акций гражданского противостояния, которые начались 22 февраля 2014 года", - говорится в проекте закона №4667-3.

Законопроект предусматривает освобождение от уголовной ответственности подозреваемых и обвиняемых, при условии, что их действия связанные с участием в массовых акциях гражданского противостояния, которые начались 22 февраля 2014 года, и не являются особо тяжкими преступлениями.

Также предусматривается освобождение от административной ответственности таких лиц.

Предполагается, что действие закона будет распространяться на участников акций протеста только при условии, что они не совершили новых преступлений и добровольно сдали государственным органам оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, взрывные устройства, захваченную военную технику и освободили все незаконно занятые ими или захваченные здания не позднее трех дней со дня вступления в силу этого закона.

Документ, в случае его принятия, вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования, однако будет введен в действие со дня, следующего за днем публикации на официальном веб-сайте Генпрокуратуры.

Кроме вышесказанного добавим, что разоружение и освобождение админзданий в обмен на амнистию предусмотрены Женевскими договоренностями, подписанными Россией, Украиной, ЕС и США.

Отметим, что, по мнению МИД Украины, Россия не выполняет Женевские договоренности.