В Краматорске боевики требуют выкуп за полковника милиции: им нужно оружие

Боевики, 21 апреля захватившие в Краматорске горотдел УВД и его руководителя – полковника милиции Виталия Колупая, наконец-то сформулировали свои требования.

Как говорится в сообщении на сайте МВД, захватчики предложили в обмен на жизнь и здоровье начальника милиции передать им табельное оружие подразделения МВД.

Руководство МВД рассматривает этот факт как явное нарушение Женевских соглашений, достигнутых в ходе четырехсторонних переговоров 18 апреля.

Кроме того, правоохранители сообщают, что полковник Колупай был похищен вооруженными людьми под командованием гражданина РФ Игоря Стрелкова.

Видео: MrZombie