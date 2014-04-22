Мэр Славянска пугала "Правым сектором" и благодарила Путина за захват Крыма

Неля Штепа, мэр захваченного боевиками Славянска Донецкой области, якобы уступившая место самозваному "народному мэру" Вячеславу Пономареву, рассказала, что испугалась, когда сепаратисты захватили здание местного УВД.

Об этом сообщает издание LifeNews.ru.

Российское издание уверяет, что бывшая чиновница рассказала: рядом с т.наз. "ополчением" чувствует себя защищенной.

"Я смотрю на сторонников федерализации и вижу, что они сильны духом. Они победят и "Правый сектор", и военных - они всех здесь победят, потому что они уверены в том, что они делают. У них нет ненависти к бандеровцам, они просто знают, что нельзя никого сюда впустить", - якобы рассказала Штепа.

Мэр считает, что волна сепаратизма на юго-востоке страны - это ответ Евромайдану. По ее мнению, Киев хочет в Евросоюз и НАТО, а Донбасс якобы хочет независимости и федерализации.

"Надо решить вопрос о федерализации, надо узнать, в какой союз мы хотим - в Таможенный или в Евро, - рассуждает градоначальница. - Как могли без обсуждения со всеми жителями Украины, без проведения референдума принять решение о входе в ЕС? Почему Евросоюз сегодня решает, какие выплаты мы должны им платить?"

Российское издание вспомнило мифических боевиков "Правого сектора".

"Ярош, ты настоящая беда для всей Украины, - заявила она журналисту LifeNews, пользуясь тем, что ведется видеосъемка. - То, что в свое время убрали Януковича и поставили Яценюка, - хрен редьки не слаще".

Кроме того сообщается, что Штепа уверена: справиться без помощи России будет тяжело.

"Я очень благодарна Путину за то, что он вошел в Крым. Он остановил на Полтаве "Правый сектор". Если бы Крым не перешел к России, нас бы смели с лица Земли, как очень многих, и сейчас в Славянске находились бы не ополченцы, а "Правый сектор".

Ранее "Главред" сообщал, что координатор "Информационного Сопротивления", военный эксперт Дмитрий Тымчук считает, что на востоке Украины экстремисты готовят новые провокации, в результате которых могут быть жертвы.

Фото: lifenews.ru