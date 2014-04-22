В Донецке Луценко рассказал сепаратистам о Майдане, кровососах и "Правом секторе"

Во вторник, 22 апреля, экс-глава МВД и советник и.о. президента Юрий Луценко принял участие в круглом столе, организованном в Донецкой обладминистрации. Он пообщался с активистами так называемой "Донецкой народной республики", сделав ряд любопытных заявлений.

О них сообщается в Твиттере "Острова".

Луценко объяснил сепаратистам, что акция Евромайдана была выступлением простых украинцев - и западных, и восточных. "Майдан сумел снять банду, которая пила кровь и из вас, и из нас", - подчеркнул он.

Лидер "Третьей республики" согласился, что "власть не слышит людей". "Но и люди не слышат друг друга!.." – подчеркнул он.

Кроме того, Луценко заметил активистам ДНР, что жить в разной стране интереснее: "То, что Львов - такой, а Донецк - такой, - от этого можно только получать кайф".

Экс-глава МВД не обошел стороной и нашумевшую на востоке Украины тему "Правого сектора" . Он назвал точное число так называемых "боевиков" ПС – 75, и заверил, что они никуда не приедут.

Ранее "Главред" сообщал, что экс-премьер Юлия Тимошенко, тоже начала диалог с сепаратистами в Донецке.

Фото: @ostro_v