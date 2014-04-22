Прокуратура назвала терактом обстрел самолета над Славянском

После обстрела самолета в Славянске Донецкой области военная прокуратура Южного региона открыла уголовное производство по статье "теракт".

Об это со ссылкой на Генпрокуратуру сообщает УНИАН.

Дальнейшее расследование инцидента возложено на СБУ с соответствующей передачей спецслужбе необходимых материалов.

На данный момент боеспособность самолета Ан-30 Воздушных сил ВСУ, занимающегося воздушным наблюдением и аэрофотосъемкой, полностью восстановлена, сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным оборонного ведомства, в результате обстрела в самолет попали несколько пуль.

"Благодаря профессиональным действиям военных летчиков посадку на аэродроме базирования им удалось осуществить без последствий. После проведения детального обследования и диагностики, по состоянию на вечер 22 апреля, боеспособность самолета Воздушных сил ВС Украины была полностью восстановлена", - подчеркивается в сообщении.

Напомним, что сегодня над Славянском неизвестные обстреляли из стрелкового оружия самолет Ан-30, который осуществлял наблюдательный полет. После атаки экипажу самолета удалось совершить посадку в Киеве.

Фото: vesti.ru