США разочарованы: Россия не отвела войска от границ Украины

Власти России до сих пор держит своих военных на границе с Украиной, и не сделала ничего для стабилизации ситуации в этой стране и Европе.

Об этом заявил пресс-секретарь американского оборонного ведомства адмирал Джон Кирби, сообщает официальный веб-сайт Пентагона, пишет УНИАН.

"Мы не увидели ничего со стороны Москвы и со стороны России или их вооруженных сил, что уменьшало бы напряжение (или) стабилизировало ситуацию в Украине или на европейском континенте", - сказал спикер Пентагона.

"Помощью стало бы то, если бы они забрали своих военных от границы и сконцентрировались на действиях, уважающих суверенитет Украины", - отметил Кирби.

Адмирал также заметил, что агрессия россиян в Украине укрепила решимость США усилить НАТО и продемонстрировать поддержку членов Альянса в Центральной и Восточной Европе.

Напомним, 22 апреля США заявили о проведении дополнительных учений с участием американских военных в Польше и странах Балтиих, которые раньше выражали наибольшую обеспокоенность ситуацией в Украине.

Ранее в НАТО заявляли, что Россия сконцентрировала на границе с Украиной около 40 тысяч военных, что позволило бы ей "достичь поставленных целей за 3-5 дней".