Ярема рассказал о возобновлении активной фазы операции против террористов

Активная фаза антитеррористической операции в восточных областях Украины возобновлена.

Об этом заявил первый вице-премьер Украины Виталий Ярема, пишет "Интерфакс-Украина".

"В соответствии с распоряжением и.о. президента, антитеррористическая операция продолжается. На пасхальные праздники ее активная фаза была приостановлена, но с сегодняшнего дня активная фаза продолжается. Правоохранительные органы работают над ликвидацией всех формирований, которые сегодня действуют в Краматорске, Славянске и в других городах Донецкой и Луганской областей", - сказал он.

Вместе с тем, по словам Яремы, этой ночью активных действий правоохранители не предпринимали.

Напомним, ранее и.о. президента, спикер Верховной Рады Александр Турчинов заявил о необходимости возобновления активной фазы антитеррористической операции.

Перед этим возле захваченного экстремистами Славянска были найдены тела двух людей - их жестоко пытали, а потом утопили в реке.

Один из погибших - депутат Горловского горсовета, организатор митинга за единство Украины Владимир Рыбак, ранее похищенный в Горловке. По данным милиции, к убийству причастны сепаратисты, организовавшие провокации в Славянске.