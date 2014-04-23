На Луганщине забастовка на шахтах Ахметова: горняки требуют повышения зарплат, опубликованы видео

В Луганской области на пяти шахтах предприятия "Краснодонуголь" началась забастовка с требованием повысить зарплату.

Об этом сообщили сотрудники компании, передают Подробности.

Стоит отметить, что предприятие "Краснодонуголь" входит в состав компании ДТЭК, которая принадлежит бизнесмену Ринату Ахметову.

Накануне возле здания "Краснодонугля" собралось около двух тысяч человек, которые выдвинули требование: повысить зарплату до средней по региону.

Как пишет 112.ua со ссылкой на очевидцев забастовка проходит на на шести шахтах "Краснодонуголь".



"В Краснодоне происходит захват здания ПАО "Краснодонуголь" корпорации "Метинвест". Около здания находится от 500 до 1000 человек. Первоначально они собрались из-за увольнения 30 человек, которые участвовали в митингах в Луганске! На видео шахтеры блокируют автобусы с другими шахтерами, едущими на смену!" - написал очевидец.

По словам одного из шахтеров, на предприятии бастует 80% коллектива.

"У нас 22 число - день аванса. Мы получили по тысяче гривен. Хотя цены за последнюю неделю выросли: бензин подорожал, хлеб подорожал", - рассказывает один из горняков.

По его словам, максимальная зарплата шахтера составляет шесть тысяч гривен, тогда как в среднем работающим в забое платят по 8-10 тысяч.

"Мы в шахту опускаемся раньше, поднимаемся позже, но шесть тысяч гривен у нас - потолок. Потому автобусы третьей, четвертой смены не поехали в забой. И первая смена тоже не поехала", - уточняет горняк.

При этом политических требований бастующие не выдвигают. В свою очередь, на предприятии отметили, что руководство не может прокомментировать факт забастовки, так как "все находятся на площади".

Ранее "Главред" сообщал, шахтеры Донбасса призывали власть решительней бороться с сепаратистами. Они готовы собственными силами противостоять экстремистам, и считают, что решать проблему нужно более решительными действиями

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