Власти Донецка и Харькова хотят референдумы уже в ближайшее время

23 апреля 2014, 14:29

Местные власти говорят, что они за единство Украины.

На востоке Украины хотят референдумы

 Власти Донецка и Харькова выступили за срочное принятие Верховной Радой закона о местных референдумах и за их проведение в ближайшее время.

Так, мэр Донецка Александр Лукьянченко хочет провести референдум 25 мая, в день президентских выборов в Украине. Об этом он сказал на встрече хозяйственно-административного актива с председателем Донецкой ОГА Сереем Тарутой, пишет "Остров".

"Чтобы мы, не тратя большие финансовые ресурсы, отпечатали 2 млн 800 тыс. бюллетеней, и люди пришли и отдали свой голос. (Надо - ред.) определить вопросы референдума… Мы снимем максимально напряжение…", - считает Лукьянченко.

Если этого не сделать, уверен он, Донецкая область будет иметь серьезные проблемы.

"Промолчим, и дальше что? Если мы не переборем их (сепаратистов - ред.) интеллектуально, то фактически похороним регион", - сказал он, подчеркнув, что вопросы проведения легитимного референдума нужно решать быстро, так как "Донецкая народная республика" назначила референдум на 11 мая.

Референдум 25 мая, по мнению мэра, также защитит от срыва выборов в Донецкой области.

Мэры и главы районов, выслушав Лукьянченко, решили максимально быстро подготовить коллективное обращение в парламент с просьбой безотлагательно принять закон о местных референдумах.

Кроме того, Харьковский горсовет попросил Верховную Раду Украины принять закон о местных референдумах. Об этом говорится в принятом сегодня, 23 апреля, на сессии обращении городского совета к ВР, пишет УНИАН.

"Мы обращаемся к Верховной Раде Украины VII созыва с требованием в первоочередном порядке принять закон о местных референдумах, который бы четко урегулировал процедуру и определил вопросы, которые могут выноситься на местный референдум, позволил бы реализовать предусмотренное статьями 5 и 69 Конституции Украины право народа на волеизъявление", - говорится в обращении.

Горсовет отметил, что "важнейшие вопросы общественной жизни территориальных общин должны быть вынесены на местный референдум".

Депутаты также поддержали право харьковчан на выражение своих взглядов на мирных акциях, однако осудили любую агрессию и попытки захватывать административные здания, обеспечивающие жизнедеятельность территориальных общин.

Харьковский городской совет, кроме того, поддержал одобренную 1 апреля 2014 года правительством Концепцию реформирования местного самоуправления и территориальной организации власти в Украине, которая "предусматривает расширение полномочий органов местного самоуправления и развитие территориальных общин, закрепление децентрализации власти путем внесения соответствующих изменений в Конституцию Украины".

"Фундаментальной основой реформирования местного самоуправления должна стать финансовая децентрализация, которая решит проблемы слабой экономической базы и ограниченных финансовых ресурсов для реализации запросов местного населения и разрешения накопленных десятилетиями проблем", - заметили депутаты.

Харьковский горсовет заявил, что поддерживает позицию горожан, которая была высказана во время проведенного в 2002 году в городе Харькове консультативного опроса, об использовании на территории города русского языка наряду с государственной во всех сферах общественной жизни.

Депутаты также требуют принять меры для возобновления вещания российских телевизионных каналов. "Принятие данного решения, в том числе, снимет напряжение на юго-востоке Украины", - выразили уверенность в Харькове.

"Мы требуем от народных депутатов Украины отменить нормативные акты, в частности Закон Украины "О внесении изменений в Основы законодательства Украины о здравоохранении относительно совершенствования предоставления медицинской помощи" и Закон Украины "О порядке проведения реформирования системы здравоохранения в Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и городе Киеве" как ограничивающие конституционное право территориальной общины на получение эффективного и доступного медицинского обслуживания в коммунальных заведениях здравоохранения", - также подчеркивается в обращении.

"Мы - за целостную и неприкосновенную, суверенную, независимую и демократическую Украину! Харьковский городской совет обращается для того, чтобы народные депутаты Украины были едины в своих стремлениях, невзирая на политические взгляды, объединили усилия ради стабилизации общественно-политической ситуации в Украине, мира, согласия, благосостояния всех граждан и учитывали мнение миллионов жителей юга и востока Украины", - подытожил Харьковский городской совет.

Напомним, сепаратисты планируют провести свои "референдумы" в районе 11 мая.

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