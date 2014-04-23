Донецкие сепаратисты хотят захватить кабельное ТВ и реестр избирателей

В Донецке сепаратисты хотят отключить вещание украинских каналов, поэтому намерены захватить операторов кабельного телевидения.

Об этом со ссылкой на советника донецкого губернатора Александра Третьяка сообщает "Остров".

"Для сведения всем. Обсуждается вопрос о возможных захватах операторов кабельного телевидения. Поэтому просьба ко всем: вместе с силовиками вникнуть в эту ситуацию, посмотреть, в каких зданиях они (операторы – Ред.) находятся и по максиму обеспечить охрану", - сказал Третьяк.

Также стало известно, что СБУ совместно с ЦИК помешала сепаратистам получить незаконный доступ к информационным базам Госреестра избирателей, сообщает Антитеррористический центр при СБУ.

Боевики пытались проникнуть в госреестры, чтобы организовать так называемый "референдум" в Донецкой области.

Отделы ведения Госреестра избирателей Славянского, Енакиевского, Снежненского, Амвросиевского и Краматорского райсоветов Донецкой области, к которым пытались получить доступ вооруженные лица, на данный момент отключены от общегосударственного реестра.

Напомним, что во время проведения крымского "референдума" сепаратисты пользовались украинскими списками избирателей.