Россия превращает Крым в зону беззакония и минирует территорию Украины - МИД

В МИД Украины обеспокоены нарушениями прав и свобод жителей аннексированного Россией Крыма и выразили возмущение действиями РФ, которая минирует нашу территорию.

Об этом заявил на брифинге директор Департамента информационной политики МИД Украины Евгений Перебыйнис, пишет УНИАН.



"Крым при попустительстве Москвы превращается в зону беззакония, оказывается давление на жителей полуострова, которые не желают принимать гражданство Российской Федерации", - в частности, заявил он.



По словам Перебыйноса, МИД обеспокоен нарушением прав и свобод граждан Украины российской стороной вследствие оккупации Крыма. Также он обратил внимание на то, что нелегитимная крымская власть продолжает принимать меры, направленные на ущемление национальных и культурных прав украинцев и крымских татар.

В частности, осуществляется системная политика, направленная на искоренение украинской и крымскотатарской культур, в том числе - запрещается преподавание на этих языках в школах, а крымские татары стоят перед угрозой депортации, увольнения с работы и. т.д. На них совершаются нападения за отказ от российского гражданства и желание разговаривать на родном языке, подчеркнули в МИД.



В министерстве также возмущены фактом внезапного прекращения Россией принятия заявлений о желании остаться гражданами Украины, вопреки обещаниям.

Кроме того, Перебыйнис выразил возмущение тем, что "российская сторона продолжает практику минирования территории Украины противопехотными и противотанковыми минами вдоль линии пребывания оккупационных войск".



По его словам, поручение руководителя российского правительства Дмитрия Медведева об обустройстве так называемой границы на севере Автономной Республики Крым является ничем иным, как попытками инженерного обустройства переднего края пребывания войск Российской Федерации на оккупированной территории АР Крым.



"Мы расцениваем эти намерения российской стороны, как очередной шаг на пути закрепления аннексии АРК, которая является неотъемлемой частью территории Украины, а также свидетельством грубого нарушения Россией международного права, в частности, уважения суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказал Перебыйнис.



Также, по его словам, вызывает серьезное беспокойство тот факт, что в нарушение конвенции о запрещении применения, накопления запасов, применения производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении, российская сторона продолжает практику минирования территории Украины противопехотными и противотанковыми минами вдоль линии пребывания оккупационных войск и при этом пытается скрыть свои действия от международного сообщества.

Напомним, политтехнолог Тарас Березовец на чате в "Главреде" выразил мнение, что аннексия Крыма и санкции, введенные за нее, в итоге развалят Россию.