Джемилев о захвате Крыма: Россия может повторить XVIII век – будет издеваться и отнимать земли татар

Лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев считает, что захватившая Крым Россия будет действовать, как в XVIII веке, издевательствами и отбиранием земли, выживая татар с полуострова.

Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

"Много разговоров о том, что россияне планируют нас депортировать, как в 44-м. Я думаю, это будет не как в 44-м. Все-таки на дворе ХХI век", - заметил лидер крымских татар.

"Они (русские – Ред.) будут, видимо, действовать, как в XVIII веке, когда Россия оккупировала Крым. Они не депортировали, а просто создавали такие жесткие условия – издевательства над религиозными чувствами, отнятие земли… Жизнь становилась невыносимой, и они эмигрировали. Значительная часть. Поэтому в Турции, например, гораздо больше крымских татар, чем в Крыму", - напомнил Джемилев.

По его мнению, Россия пойдет по такому пути. "Правда, в 1783 году после присоединения Крыма у россиян тоже была хорошая декларация типа указа Путина о реабилитации крымских татар, что они будут счастливы под российским флагом. Но потом просто перерезали горло всем, кто мог быть каким-то лидером. И создали духоту, чтобы крымские татары покинули территорию", - рассказал экс-глава Меджлиса.

"Нечто похожее и здесь: тот, кто открыто заявляет о своей позиции, будет выдавливаться. Кроме того, мы получили информацию – не знаю, насколько она верная – что ФСБ планирует арестовать нескольких человек из окружения Мустафы Джемилева. Как, по какой причине... Придумают, наверное.

Как Сталин говорил: как это - советский человек и ни в чем не виноват? Такого не бывает", - подчеркнул лидер крымских татар.

Ранее "Главред" сообщал, что, по словам Джемилева, крымских татар, проживающих в Автономной республике и отказавшихся от российского гражданства, увольняют с работы.