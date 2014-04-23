Спецоперация на востоке Украины: силовики изгнали боевиков из Святогорска

В Донецкой области продолжается антитеррористическая операция украинских силовиков, во время который силы спецназа МВД освободили от вооруженных боевиков город Святогорск.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Силовики, участвовавшие в антитеррористической операции, вытеснили незаконную вооруженную группировку за пределы населенного пункта, жертв нет, информирует пресс-служба ведомства.

Сообщается, что 23 апреля ходе спецоперации операции в районе Святогорска была обнаружена группа вооруженных людей. В ходе антитеррористической операции силами спецподразделений город был освобожден. Сейчас Святогорск и его окрестности патрулируются милицией

В МВД подчеркнули, что Святогорск имеет стратегическое значение, поскольку расположен на границе трех областей: Донецкой, Луганской и Харьковской.

Больше об антитеррористической операции силовиков на юго-востоке Украины читайте в спецтеме "Главреда".

Фото: wikipedia.org