Под Краматорском обстреляли украинский военный вертолет - Тымчук

Под Краматорском в Донецкой области, где действуют пророссийские экстремисты, обстрелян украинский вертолет.

Об этом сообщил в своем Facebook координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.

"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", полчаса назад (примерно в 19:30 - ред.) в небе близ Краматорска был обстрелян неизвестными вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины", - написал он.

"Обстрел велся из автоматического оружия калибра 5,45 мм. Пострадавших нет", - добавил Тымчук.

Напомним, во вторник под Славянском был обстрелян самолет Ан-30 Минобороны Украины, совершавший обзорный полет.

Никто не пострадал, атака признана терактом.