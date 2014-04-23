Под Краматорском обстреляли украинский военный вертолет - Тымчук

Экстремисты продолжают атаки в Донецкой области.
Под Краматорском в Донецкой области, где действуют пророссийские экстремисты, обстрелян украинский вертолет.
Об этом сообщил в своем Facebook координатор группы "Информационное Сопротивление" Дмитрий Тымчук.
"По оперативным данным группы "Информационное Сопротивление", полчаса назад (примерно в 19:30 - ред.) в небе близ Краматорска был обстрелян неизвестными вертолет Ми-8 Вооруженных сил Украины", - написал он.
"Обстрел велся из автоматического оружия калибра 5,45 мм. Пострадавших нет", - добавил Тымчук.
Напомним, во вторник под Славянском был обстрелян самолет Ан-30 Минобороны Украины, совершавший обзорный полет.
Никто не пострадал, атака признана терактом.