При штурме части в Артемовске ранен украинский военный: над городом кружат вертолеты

В Донецкой области боевики штурмовали воинскую часть в Артемовске.

По словам командира части Владимира Чоботка, нападение отбили, пишет 06274.сom.ua

"Нет, нас не захватили, было нападение боевиков. Его отбили", - сообщил офицер.

Между тем, в соцсетях пишут о том, что слышали и взрывы в районе воинской части. Около пяти утра над городом кружили вертолеты.

По официальной информации, в городе отменили занятия в школах.

Также издание сообщает о том, что утром в центральную районную больницу Артемовска доставлен украинский военнослужащей контрактной службы с ранением в лицо, пострадавший при нападении боевиков на склады с орудием.

По словам главного врача ЦРБ Валентина Бледнова, пострадавшему оказана помощь. Состояние 27-летнего военнослужащего медики оценивают как средней тяжести.

С утра в городе было остановлено движение транспорта на некоторых маршрутах.

Кроме того, по словам очевидцев, в небе постоянно кружат несколько вертолетов.

В связи с неспокойной ситуацией в городе и в целях безопасности детей, городской отдел образования рекомендует родителям сегодня оставить школьников и дошкольников дома.

видео: youtube.com