Под Славянском снова стреляли, есть погибшие и раненые - СМИ

Утром, 24 апреля, между Славянском и Святогорском была перестрелка.

По предварительным данным в результате перестрелки двое мужчин погибли, есть раненые, сообщает Slavgorod.com.ua.

"Сегодня утром между Славянском и Святогорском была обнаружена группа вооруженных людей. С блокпоста туда выдвинулась мобильная группа. По словам представителей местной самообороны из лесополосы по ней открыли огонь", - говорится в сообщении.

"По предварительным данным в результате перестрелки двое мужчин погибли, есть раненые. Около 9.30 в больницу им. Ленина поступил мужчина с огнестрельным ранением. Сейчас медики борются за его жизнь", - сообщает издание.

Подробности происшествия выясняются.

Напомним, 23 апреля в ходе АТО силы спецназа МВД освободили от вооруженных боевиков город Святогорск.

В ходе спецоперации в районе Святогорска была обнаружена группа вооруженных людей. В ходе антитеррористической операции силами спецподразделений город был освобожден. Сейчас Святогорск и его окрестности патрулируются милицией



В МВД подчеркнули, что Святогорск имеет стратегическое значение, поскольку расположен на границе трех областей: Донецкой, Луганской и Харьковской.