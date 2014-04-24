Руководители телеканалов призвали прекратить преследования журналистов и решить проблемы с вещанием

Руководители каналов обратились к Турчинову.
Руководители украинских телеканалов обратились к и.о. Президента, спикеру Верховной Рады Александру Турчинову с требованием защитить журналистов от преследований и наладить проблемы с телевизионным вещанием в отдельных городах востока Украины.
Об этом идет речь в письме руководителей каналов к и.о. главы государства.
Приводим полностью текст письма:
"Уважаемый Александр Валентинович,
Руководители украинских телеканалов обеспокоены нередкими случаями угроз и применением физического насилия к журналистам, которые работают в отдельных городах на востоке Украины, и ситуацией вокруг перебоев с ретрансляцией и частичным прекращением ТВ-вещания украинских каналов на этих территориях.
В последнее время профессия журналиста стала одной из самых опасных. Журналисты и операторы телекомпаний при исполнении служебных обязанностей в отдельных городах на востоке страны все чаще сталкиваются с нарушением своих прав на достоверное и объективное освещение событий. Мы убеждены, что, особенно в кризисной для страны ситуации, нужно больше внимания уделять обеспечению безопасности журналистов и способствовать их профессиональной деятельности.
Также для донесения до населения Украины оперативной информации о событиях в стране необходимо обеспечить стабильное ТВ вещание путем организации надлежащего контроля доступа к ТВ ретрансляторам и коммуникациям, обеспечивающим функционирование ретрансляторов. Это первоочередные и необходимые условия для реализации конституционного права граждан на информацию.
Мы обращаемся к Вам с требованием выполнения законодательства Украины по защите прав журналистов, а именно - обеспечить безопасность работы журналистов в отдельных городах на востоке Украины силами сотрудников Службы Безопасности Украины, а также обеспечить бесперебойное вещание в восточных регионах страны.
С уважением,
Генеральный директор "Телерадиокомпании "Студия 1+1" в форме ООО Ткаченко Александр
директор ООО "Телерадиокомпания "Украина" Миргородская Марина
председатель правления ПАО "Международный Медиа Центр - СТБ" Бородянский Владимир
Директор-Президент ООО "Международная коммерческая телерадиокомпания" (ICTV) Богуцкий Александр
Генеральный директор ООО "Новый канал" Локотко Владимир
Председатель правления ЧАО "Телеканал "Интер"" Егор Бенкендорф