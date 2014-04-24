Руководители телеканалов призвали прекратить преследования журналистов и решить проблемы с вещанием

Руководители украинских телеканалов обратились к и.о. Президента, спикеру Верховной Рады Александру Турчинову с требованием защитить журналистов от преследований и наладить проблемы с телевизионным вещанием в отдельных городах востока Украины.

Об этом идет речь в письме руководителей каналов к и.о. главы государства.

Приводим полностью текст письма:

"Уважаемый Александр Валентинович,

Руководители украинских телеканалов обеспокоены нередкими случаями угроз и применением физического насилия к журналистам, которые работают в отдельных городах на востоке Украины, и ситуацией вокруг перебоев с ретрансляцией и частичным прекращением ТВ-вещания украинских каналов на этих территориях.

В последнее время профессия журналиста стала одной из самых опасных. Журналисты и операторы телекомпаний при исполнении служебных обязанностей в отдельных городах на востоке страны все чаще сталкиваются с нарушением своих прав на достоверное и объективное освещение событий. Мы убеждены, что, особенно в кризисной для страны ситуации, нужно больше внимания уделять обеспечению безопасности журналистов и способствовать их профессиональной деятельности.

Также для донесения до населения Украины оперативной информации о событиях в стране необходимо обеспечить стабильное ТВ вещание путем организации надлежащего контроля доступа к ТВ ретрансляторам и коммуникациям, обеспечивающим функционирование ретрансляторов. Это первоочередные и необходимые условия для реализации конституционного права граждан на информацию.

Мы обращаемся к Вам с требованием выполнения законодательства Украины по защите прав журналистов, а именно - обеспечить безопасность работы журналистов в отдельных городах на востоке Украины силами сотрудников Службы Безопасности Украины, а также обеспечить бесперебойное вещание в восточных регионах страны.

С уважением,

Генеральный директор "Телерадиокомпании "Студия 1+1" в форме ООО Ткаченко Александр

директор ООО "Телерадиокомпания "Украина" Миргородская Марина

председатель правления ПАО "Международный Медиа Центр - СТБ" Бородянский Владимир

Директор-Президент ООО "Международная коммерческая телерадиокомпания" (ICTV) Богуцкий Александр

Генеральный директор ООО "Новый канал" Локотко Владимир

Председатель правления ЧАО "Телеканал "Интер"" Егор Бенкендорф