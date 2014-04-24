В Славянск входит военная техника, напряжение растет: опубликованы фото и видео

В Славянск входит военная техника, в городе растет напряжение. Над городом кружат вертолеты, которые судя по всему, контролируют передвижение военных.

Как сообщают очевидцы, к городу с нескольких сторон стягивается бронетехника украинской армии, пишет Slavgorod

Люди, живущие на окраинах города, сообщают о том, что слышны выстрелы. На блокпосту в районе Комбикормового завода ополченцы жгут шины.

Также отметим, что украинские военные на бронетранспортерах прорвались через блокпост сепаратистов на севере от Славянска Донецкой области.

Как пишет УНИАН со ссылкой на РАР и на информацию других международных агентств, фотограф AFP видел 5 украинских бронетранспортеров.

Пресс-секретарь сепаратистов сообщила AFP, что люди, которые удерживают контроль над городским советом в Славянске, готовятся к штурму.

"Вооруженные мужчины, которые охраняют горсовет, остаются на месте", - сказала она, заметив, что другим гражданским лицам предписано покинуть это место.

Reuters сообщает, что украинские солдаты получили контроль над блокпостом сепаратистов на север от Славянска.

Напомним, на блок-постах в Славянске начался штурм бойцами Национальной гвардии и силовиками. Есть погибшие и раненые.

видео: Eugene Sherlaimov

