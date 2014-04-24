Силовики рассказали о спецоперации в Славянске: 5 террористов погибло

В ходе проведения антитеррористической операции в Славянске, подразделениями МВД и Минобороны деблокированы и уничтожены 3 блокпоста незаконных вооруженных формирований в северо-восточной части города.

Как сообщили в пресс-службе МВД, во время боевого столкновения до 5 террористов было уничтожено. Со стороны участников АТО один боец получил ранение.

Между тем, ОстроВ сообщает, что боевики с началом активной фазы антитеррористической операции пытаются выставить между собой и войсками щит из мирных жителей. Многочисленные призывы к безоружным людям встать на пути военной техники распространяются через социальные сети.

"Срочно!!! Нужны мирные жители на БЗС и Черевковку (блок-посты вокруг Славянска). У нас началась спец операция все кто могут на комбикормовый и туда откуда дым всем всем всем друзья соседи родственников у нас начался штурм!!!!!!! Нужно блокировать все въезды в город, не пускаем ВС в город!!!", - говорится в одном из таких призывов.

А самопровозглашенный мэр Славянска угрожает мирному населению расстрелами.

Как сообщили в МВД, в ходе проведения антитеррористической операции в городе были распространены листовки, в которых население призывают соблюдать спокойствие, по возможности не покидать свои дома, не отпускать детей без присмотра родителей на улицы города, не поддаваться на провокации и не выполнять преступные приказы представителей самопровозглашенной незаконной власти.

По информации из источников в АТО, самопровозглашенный мэр Славянска Вячеслав Пономарев объявил о "расстреле на месте каждого, у кого будет обнаружена эта листовка".

Напомним, украинские солдаты получили контроль над блокпостом сепаратистов на север от Славянска.